مسؤولة أمريكية: لن نسمح لبوتين باستغلال

2022/05/04 | 00:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت أماندا سلوت، مديرة شؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لشبكة CNN، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تريد السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستغلال يوم النصر على النازية في الغزو الروسي لأوكرانيا.

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