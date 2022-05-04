نفوط العراق تتغاير.. الكشف عن فرق سعر خام كردستان عن نفط البصرة وأبواب إيراداته

2022/05/04 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

كشف الخبير النفطي كوفند شيرواني، اليوم الأربعاء، عن الأسباب التي تقف وراء انخفاض سعر النفط المصدر من إقليم كردستان مع باقي محافظات البلاد.

وقال شيرواني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "النفط المصدر من الإقليم اكثر كثافة ، واقل سعراً من نفط البصرة".

وأضاف أن "إيرادات نفط الاقليم أقل بسب استقطاع كلف الانتاج من الحقول النفطية واجور ومصاريف تشغيل الانبوب النفطي الناقل الى تركيا ومصاريف التخزين والتصدير في ميناء جيهان التركي، اضافة الى تسديد دفعات من ديون سابقة للشركات النفطية المستثمرة في الاقليم".

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