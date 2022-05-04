منظمة تتهم مقاتلين روسا بقتل مدنيين في أفريقيا الوسطى

2022/05/04 | 00:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن هناك "أدلة دامغة" على أن القوات شبه العسكرية الروسية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتقتل مدنيين في جمهورية إفريقيا الوسطى.

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