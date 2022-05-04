أمن سنجار يفاقم وضع سياسة الحزبين الكرديين.. تراشق حاد بين الاتحاد والديمقراطي

2022/05/04 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، على بيان الفرع 17 للحزب الديمقراطي الكردستاني، بخصوص الاحداث في قضاء سنجار.

وقال مركز (15) تنظيمات شنكال التابع لحزب الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم): "فيما يتعلق بأوضاع شنكال وما جرى فيها بين قوات الجيش وقوات (یەبەشه) نحن كالإتحاد الوطني الكوردستاني في سنجار لسنا مع ان تصبح ارض شنكال ضحية لتصفية الحسابات".وأضاف المركز: "فيما يتعلق ببيان الفرع الـ 17 للحزب الديمقراطي نريد ان نذكركم ببعض الحقائق:- تحدثتم عن ان أهالي شنكال شهود على انكم قدمتم الدماء والضحايا عندما هاجم ارهابيو داعش شنكال، والحقيقة انكم ان السلطة في شنكال كانت بيدكم وانتم من قال مسؤول فرعكم انهم سيحاربون بـ 12 ألف عنصر من البيشمركة لكن الحقيقة انه في ليلة مهاجمة داعش تم إصدار أمر للبيشمركة بالانسحاب دون اطلاق رصاصة واحدة، وانتم من كان يقول مسؤول فرعكم لن نخلي شنكال حتى لو سار الارهابيون على اجسادنا لكنه فر قبل جميع الأهالي وتركتم المدنيين بيد داعش، واليوم أهالي شنكال جميعهم شهود على انكم سلمت شنكال لداعش. - تحدثتم عن تحرير شنكال وانكم انتم فقط من قمتم بذلك، والحقيقة ان الاتحاد الوطني الكوردستاني أوصل كمية كبيرة من السلاح والاعتدة الى جبل شنكال عبر سوريا وحتى اليوم الاتحاد الوطني لم يترك شنكال ولو للحظة وشارك جنبا الى جنب أهالي شنكال في تحريرها واستشهدت كوكبة من بيشمركة الاتحاد الوطني التابعين للواء 111 في عملية تحرير شنكال.- تحدثتم عن 16 اكتوبر 2017 وان اهالي شنكال طلبوا منكم ان يديروا هم أنفسهم وان كان هذا صحيحا فلما لم يقم أهالي شنكال بإدارة أنفسهم؟- تحدثتم عن انتخابات اكتوبر العام الماضي، والحقيقة ان أهالي شنكال صوتوا بعد ان قمتم بإخافتهم والوثائق موجودة وهناك سيدة شنكالية تحدثت لمواقع التواصل الاجتماعي وقال انه تم ابلاغهم انهم في حال لم يصوتوا للديمقراطي سيتم طردهم من المخيمات، وهناك وثائق كثيرة تؤكد انه بالمال والتهديد بالطرد من المخيمات حصلتم على أصوات أهالي شنكال. - انتم من تمنعون عودة الاهالي الى شنكال للاستفادة من أصواتهم في الانتخابات.- فيما يتعلق باتهامكم للاتحاد الوطني بالمزايدة، فإن الاتحاد الوطني ومنذ تأسيسه لم يكن مع المزايدة ولن يكون وهو دوما كان مع خدمة الناس لأننا طلبة نهج مام جلال والذي كان دوما مدافعا عن المناطق المستقطعة. - الاتحاد الوطني مع ان يكون وضع شنكال مستقرا، وان يتم توفير الامن والخدمات في المنطقة وندعو الى افساح الطريق لأهالي شنكال للعودة الى مناطقهم.

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