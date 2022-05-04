القبض على شخصين متلبسين بحيازة المخدرات في بابل

2022/05/04 | 01:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بابلأعلنت قيادة شرطة بابل، ضبط شخصين متلبسين بحيازة المخدرات وأدوات التعاطي في سيطرة أمنية جنوبي بابل.

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم القاء القبض على شخصين يستقلان عجلة صالون ضُبطا بالجرم المشهود وبحوزتهما كمية قليلة من مادة الكريستال ميث المخدرة مع ميزان ألكتروني خاص بالمواد المخدرة وعدد من أدوات التعاطي مختلفة ، بالإضافة الى سلاح مسدس ومبلغ من المال فئة 100 دولار أمريكي ".

وأضافت، أن "عملية القبض تمت من خلال جهود مفارز سيطرة الباشية ، في إجراءات التفتيش الدقيق للوافدين جنوبي المحافظة ، ليتم التحفظ على المواد المضبوطة إصولياً وأحالت المتهمين الى الجهة المعنية لإتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية" .

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