الوحي الإلهي حقيقة ام خرافة؟ - باسم عبدالله

2022/05/04 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#باسم_عبدالله البحث في عقيدة الوحي الإلهي من اصعب البحوث لأنها تقتصر في العلاقة بين طرفين لا ثالث لهما، بين الوحي والرسول او النبي او المتلقي حالة استنارة الروح او العقل في كيانه الشخصي، ذلك ان المستنير لم ير الذي ارسل الوحي لتبليغه الأمر الإلهي.



بل ان النبي انكفأ على ذاته فعاش الحالة الوجدانية بكل ما تحمله شفافية الوجدان من انطلاقة روحانية تجتاز الافق وانفتاحه في تلقي الخيال الديني.



إن المعضلة التي تواجه المؤم ......





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