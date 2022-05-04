ذكريات نافارونية! - محمد عبد المجيد

2022/05/04 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد انتهيت لتوي من مشاهدة فيلم (مدافع نافارون)، وكانت المرة الأولى التي شاهدته فيها منذ ستين عاما، وعمري تجاوز الخامسة عشر.



وبين الأولى والأخيرة ستة عقود مرّت عيناي على الفيلم عدة مرات، وفي كل مشاهدة يحدد نضوجي وقتها مدىَ قُربي وبُعدي عن الفيلم، سياسيا وسينمائيا ولغويا؛ حتى أنني زرت مع ابني ناصر جزيرة كريتا تسع مرات، ومع ابني مجدي مرة واحدة.



كل الأشياء تحددها مساحة خبراتنا في الحياة وتجاربنا وذكري ......





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