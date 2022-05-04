رئيس الأركان الأمريكي: احتمالات نشوب صراع بين القوى العظمى آخذة في الازدياد

2022/05/04 | 01:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي إن العالم أصبح "أكثر اضطرابا"، وأن احتمالات نشوب صراع دولي كبير بين القوى العظمى "آخذة في الازدياد".

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