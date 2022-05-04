إذا صام السَّيد السيستاني.. صام العراق

2022/05/04 | 01:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:الدكتور مظفر قاسم حسين

منذ أن ودّع العراق الإمام علي عليه

السّلام في شهر رمضان سنة 40 هـ ، لم يحظى

العراقيون منذ ذلك التاريخ برجل استطاع

أن يملك قلوبهم طواعيّة مثل السيّد علي

الحسيني السيستاني.

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