شاهد بالفيديو:اجواء عيد الفطر المبارك بكربلاء المقدسة

2022/05/04 | 01:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية جولة عدستها في

اسواق كربلاء وشوارعها مساء الثلاثاء

3/5/2022 اول ايام عيد الفطر المبارك

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