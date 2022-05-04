2022/05/04 | 02:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير الدراسات الديموغرافية إلى أن الصين تواجه مشكلة سكانية خطيرة، حيث ارتفع متوسط عمر المواطن في الصين من 21.5 عاما في 1978 إلى 38.4 عاما في 2021، متجاوزا بذلك متوسط الأعمار في الولايات المتحدة.

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