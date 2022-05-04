صلاح: أتمنى مواجهة الريال في النهائي

2022/05/04 | 02:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأبدى نجم ليفربول محمد صلاح، سعادته بفوز فريقه مساء الثلاثاء على مضيفه فياريال (3-2)، ليتأهل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. وكان ليفربول قد أنهى مواجهة الذهاب الأسبوع الماضي، بالفوز 2-0 في ملعب أنفيلد، لكنه قدم اليوم شوطا أول للنسيان، عندما تقدم فياريال بهدفين نظيفين. لكن الفريق الإنجليزي، انتفض في الشوط الثاني، وسجل ثلاثية تناوب على تسجيلها فابينيو ولويس دياز وسايو ماني. وقال صلاح في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "إنه لأمر رائع أن تكون في النهائي.أن تكون في نهائي ثالث في خمسة مواسم أمر لا يصدق.لدينا مباراة مهمة مقبلة نهاية الأسبوع (ضد توتنهام).يبدأ الغد دائمًا على أنه يوم جديد، لذا سننطلق من هناك". وأضاف: "اليوم سنستمتع بالفوز.عليك أن تستمتع باللحظة، لكن ابتداءً من الغد ستكون المنافسة مختلفة". وتابع: "كان الأمر صعبًا في الشوط الأول، لكننا ذهبنا إلى غرفة الملابس، وبدأ المدرب في الحديث وتحدثنا فيما بيننا.نحن فريق كبير على مستوى عال، لهذا السبب يمكننا الرد بعد الخسارة 2-0.أعتقد أن هذا جعل النتيجة أكثر إثارة".وعندما سئل صلاح عن الفريق الذي يفضل مواجهته في النهائي، قال "أريد أن ألعب أمام ريال مدريد.السيتي فريق صعب حقًا، لقد لعبنا أمامهم عدة مرات هذا الموسم، لكن إذا سألتني شخصيًا، أود أن ألعب مع ريال مدريد لأننا خسرنا في النهائي ضدهم (في 2018)".

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