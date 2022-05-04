دوري أبطال أوروبا: ليفربول يتأهل إلى النهائي بعد فوزه على فياريال

2022/05/04 | 02:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهّل فريق ليفربول إلى المباراة

النهائية لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه

على مضيفه فياريال الأسباني في إياب نصف

النهائي 3-2.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتقدم

ليفربول على ملعبه في أنفيلد، بنتيجة

هدفين

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