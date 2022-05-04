ليفربول يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد

2022/05/04 | 02:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل نادي ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، إلى النهائي العاشر له في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فياريال الإسباني 3-2.

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