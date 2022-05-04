2022/05/04 | 03:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت روسيا هجوما بالدبابات والمشاة، الثلاثاء، للمرة الأولى على مصنع الصلب في آزوفستال، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، فيما أعلنت الأمم المتحدة أنها نجحت في إجلاء مدنيين من المجمع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم روسي على مصنع آزوفستال في ماريوبول ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم روسي على مصنع آزوفستال في ماريوبول ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).