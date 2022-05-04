العراق: أربع إصابات بشرية في حادث سير خلف اضراراً مادية كبيرة

2022/05/04 | 03:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصيب نحو 4 أشخاص اليوم الأربعاء، في حادث سير “عنيف” على الطريق السريع ابو غريب – الغزالية.وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “ثمان عجلات اصطمدن بشاحنة ما أدى الى اضرار أكثر من 10 عحلات، واصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة”.وأكد أن “الاضرار المادية كانت كبيرة”، دون تفاصيل اكثر عن […]

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