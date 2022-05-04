المنزعجون من النقد او حماة البيروقراطية - أحمد بيان

2022/05/04 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان المنزعجون من النقد عادة هم المعنيون به مباشرة.



ومن الطبيعي ان تجدهم سباقين للرد والتبرير واحيانا الهجوم (الهجوم احسن وسيلة للدفاع).



الا اننا نجد بعض المنزعجين اشد سعارا من غيرهم.



وتراهم يوزعون التفل المسموم والتهم المجانية يمينا وشمالا.



ومن بين هذه التهم ان من ينتقد ليس مناضلا.



انه بالنسبة اليهم مجرد مشوش محترف وراء الشاشات، ومن السهل انتقاد "المخزن" والنقابات والاحزاب والجمعيات و...



الخ، لكن من ا ......





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