2022/05/04 | 04:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناجية من الهولوكوست: حصار ماريوبول أسوأ من لينينغراد

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