2022/05/04 | 04:40 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناجية من الهولوكوست: حصار ماريوبول أسوأ من لينينغراد
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناجية من الهولوكوست: حصار ماريوبول أسوأ من لينينغراد ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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