هجوم سيبراني روسي يستهدف البريد البلغاري

2022/05/04 | 05:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة البلغارية، الثلاثاء، أن خدمة البريد التي تعاني منذ منتصف أبريل من مشاكل فنية متكررة تعرضت لهجوم سيبراني مصدره روسيا.

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