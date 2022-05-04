آلاف نزحوا من سنجار بسبب معارك بين الجيش العراقي ومقاتلين ايزيديين

2022/05/04 | 05:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخان يتصاعد في أعقاب غارات جوية تركية من موقع في جبال متين في كردستان العراق في 28 نيسان/أبريل 2022 © اف ب/ارشيف أربيل (العراق) (أ ف ب) – أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق ذي الحكم الذاتي الثلاثاء أن أكثر من 4 آلاف شخص نزحوا من قضاء سنجار المجاور إلى داخل حدود الإقليم الشمالي منذ الاثنين، […]

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