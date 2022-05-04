بايدن يطلب تخفيف القيود على تأشيرات الروس الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه

2022/05/04 | 05:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس تعديل قانون الهجرة والجنسية للسماح للروس الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه بالحصول على تأشيرات للعمل بشكل أسهل.

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