خطوة نادرة.. روسيا ستقاطع اجتماعا لمجلس الأمن الدولي

2022/05/04 | 05:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد دبلوماسيون، الثلاثاء، أن روسيا ستقاطع، الأربعاء، اجتماعا يعقده مجلس الأمن الدولي مع اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، في خطوة نادرة من جانب موسكو تؤشر إلى مزيد من التدهور في العلاقات بينها وبين عددد من شركائها في الأمم المتحدة.

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