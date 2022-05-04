السعودية..

2022/05/04 | 05:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم "الأمير النائم" تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أحدث صورة له منذ دخوله في غيبوبة لنحو 17 عاما منذ العام 2005.

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