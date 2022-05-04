العراق.. صاروخ كاتيوشا يستهدف شارع أبو نواس في بغداد

2022/05/04 | 06:06 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بسقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من شارع أبو نواس في بغداد، جانب الرصافة، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث.

ما استدعى انتشارا أمنياً مكثفاً في الموقع.

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فيما لم ترد أي تفاصيل أخرى حول سقوط ضحايا أو حجم الأضرار المادية.

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