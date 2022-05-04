خلفان عن بوتين: هو رئيس دولة.. عندما يتعرض الأمن القومي لخطر تقف لصده

2022/05/04 | 06:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول الفريق ضاحي، خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، ملف الأزمة الأوكرانية والعمليات التي تخوضها روسيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

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