المجد للأول من آيار يوم العمال العالمي - صبحي مبارك مال الله

2022/05/04 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صبحي_مبارك_مال_الله مع ظهور النظام الرأسمالي ومع بداية الثورة الصناعية في بريطانيا ، ظهر الصراع الطبقي الحتمي بين العمال والرأسماليين منذ القرن التاسع عشر وعندما نتنناول تأريخ الطبقة العاملة عالمياً ووطنياً سوف نجد مدى البؤس والظلم والإضطهاد والإستغلال التي عاشته جماهير العمال وكيف سُلبت قوة عملهم وكيف دارت نتائج الأزمات الرأسمالية على رؤوس هذه الطبقة وليس على العمال فقط بل على شعوب العالم .



إن تأريخ النضال العمالي ......





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