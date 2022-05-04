العِلْمُ الأَسْوَدُ - مصعب قاسم عزاوي

2022/05/04 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: تحدثت في غير مرة عن هلعك من الانحطاط الأخلاقي والمهني والقانوني الكامن في علاقة السفاح المشهر بين العلم الأسود والاستبداد.



فهل يمكن لك توضيح وجهة نظرك بذلك الصدد؟مصعب قاسم عزاوي: العلم الأسود يفصح عن نفسه في نتاج وسلوك العلماء الذين لا يأخذون بعين الاعتبار الأبعاد الأخلاقية لما ي ......





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