العِلْمُ الأَسْوَدُ - مصعب قاسم عزاوي

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.
فريق دار الأكاديمية: تحدثت في غير مرة عن هلعك من الانحطاط الأخلاقي والمهني والقانوني الكامن في علاقة السفاح المشهر بين العلم الأسود والاستبداد.
فهل يمكن لك توضيح وجهة نظرك بذلك الصدد؟مصعب قاسم عزاوي: العلم الأسود يفصح عن نفسه في نتاج وسلوك العلماء الذين لا يأخذون بعين الاعتبار الأبعاد الأخلاقية لما ي ......
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