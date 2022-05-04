2022/05/04 | 06:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلاح الأميركي الذي "يصنع الفارق"

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