انفصاليون موالون لروسيا يحققون مع مغربي وبريطانيين بتهمة القتال لصالح أوكرانيا

2022/05/04 | 07:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن انفصاليون موالون لروسيا فيما يسمى بـ"جمهورية دونيتسك الشعبية" المدعومة من موسكو، الاثنين، فتح تحقيقا جنائيا ضد رجلين بريطانيين ومواطن مغربي تم القبض عليهما أثناء قتالهما المزعوم لصالح أوكرانيا.

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