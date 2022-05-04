المحاصرون في ماريوبول يتحدثون عن

2022/05/04 | 07:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ المدنيون الأوكرانيون، الذين كانوا محاصرين منذ أسابيع تحت أنقاض مدينة ماريوبول والبلدات التي تحتلها القوات الروسية بالوصول إلى مركز معالجة في زابوريزهزهيا، وهي مدينة يسيطر عليها الأوكرانيون في جنوب شرق البلاد.

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