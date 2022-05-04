أمير سعودي يرد على علاء مبارك بذكرى ميلاد والده وتغريدة

2022/05/04 | 07:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، تغريدة في ذكرى ميلاد والده مؤكدا على "أنهم لن يستطيعوا محو التاريخ أو تغييره".

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