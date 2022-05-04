كوريا الشمالية أطلقت

2022/05/04 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية "مقذوفاً غير محدّد" باتّجاه الشرق، بحسب ما أعلنت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي الأربعاء.

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