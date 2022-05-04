2022/05/04 | 08:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تغريدة عن قيمة رسوم الدخول إلى مصر، جدلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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