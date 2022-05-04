النخبة والأزمة : ظاهرة نكوص الوعي في الوسط الأكاديمي - ثامر عباس

2022/05/04 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ثامر_عباس تشير معظم الدراسات السوسيولوجية والحفريات الانثروبولوجية والتحليلات السيكولوجية والتأويلات الإيديولوجية، إلى إن معظم شعوب العالم التي يتعرض إيقاعها الوجودي للاختلال ، ويصاب نظامها القيمي بالاعتلال ، ويمنى كبريائها الحضاري بالانخذال ، غالبا"ما تهتزّ صورة الثوابت المعيارية الراسخة في ذهنها عن ذاتها ، ويرتبك نسق الذكريات القارة في وعيها عن تاريخها ، ليس فقط من باب التحرر من غلوّ المسبقات القومية المن ......





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