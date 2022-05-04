هل من خطر فاشي في فرنسا؟ - فانينا جوديتشيلي

2022/05/04 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فانينا_جوديتشيلي الكاتبة: فانينا جوديتشيلينشر المقال في موقع أتونومية الطبقة بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2017بداية، تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الهدف من هذا المقال ليس تحليل الجبهة الوطنية، إلا أنها ليست منفصلة عن هذا الهم.



تدل معظم الحجج المطروحة هنا إلى مناقشات، أغلبها مثيرة للجدالات في الأوساط النضالية، حيال طرق الكفاح ضد هذا الحزب، لأن استراتيجيات محاربته تنطلق من التحليل الذي يجرى.كحل تسووي ......





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