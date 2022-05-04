اعتراض مزعوم لاتصال جندي روسي يقارن أوكرانيا بالشيشان

2022/05/04 | 09:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جندي روسي في مقطع صوتي ادعى جهاز الأمن الأوكراني أو ما يُعرف بـSBU أنه جاء باعتراض اتصال بين الجندي وصديقه، يقوم فيه بمقارنة الأوضاع بأوكرانيا بتلك التي كانت في الشيشان.

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