الإطار التنسيقي يطلق مبادرة تحتوي تسعة مضامين

2022/05/04 | 09:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صياغة منهاج وزاري وبرنامج حكومي للمرحلة القادمة.

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