دون قصد.. حياة طفل تنتهي على يد أخيه في أربيل

2022/05/04 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

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توفي طفل، صباح اليوم الثلاثاء، يبلغ من العمر 7 سنوات اثر سقوطه من "الارجوحة" في اربيل .

وقال مصدر مطلع لـ( بغداد اليوم)، ان "طفلا يبلغ 7 سنوات توفي صباح اليوم في مدينة ألعاب ماجدي لاند".وأضاف المصدر، ان "الطفل كان يلعب مع أخيه و دفعه بدون قصد مما تسبب في سقوطة من الأرجوحة و توفي على الفور".

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