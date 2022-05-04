في ظل الانسداد.. العراق على صفيح ساخن وتحذيرات من موجة غضب شعبية غير مسبوقة

2022/05/04 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد المحلل السياسي علي البيدر، اليوم الأربعاء، أن العراق اصبح على صفيح ساخن وهنالك بوادر لأزمات عديدة قد تعصف بالبلاد.

وقال البيدر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "من الناحية الأمنية هنالك تحركات فعلية ومقلقة لعناصر تنظيم داعش ويجب على الحكومة التعامل معها بحذر شديد".

وأضاف، أن "هنالك تحركات ايضا لحزب العمال الكردستاني والعصابات الخارجة عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة".

وبين أن "الأزمة الاقتصادية ايضا تعصف بالبلاد حيث لم تقم الحكومة بمبادرات لحل هذه الازمات وهذا ما يزيد من حالة الغضب في الشارع العراقي حيث انه من الممكن ان تكون ردة الفعل الشعبية اعنف هذه المرة من سابقاتها".

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