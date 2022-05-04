أسعار صرف الدولار مقابل الدينار بعموم العراق

2022/05/04 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، صباح اليوم الثلاثاء، تفاوتا بسيطا في عموم البلاد.

وسجل سعر البيع في بغداد سعر بيع 148.250 دينار عراقي للدولار الواحد، وبسعر شراء 147.250 دينار عراقي للدولار الواحد.

اما في المحافظات الشمالية، فقد كان سعر البيع 148.000 دينار عراقي للدولار الواحد وبسعر شراء 147.000 دينار عراقي للدولار الواحد وفي محافظات الجنوب كان سعر البيع 148.500 دينار عراقي للدولار الواحد وبسعر شراء 147.500 دينار عراقي للدولار الواحد.

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