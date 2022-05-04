الأرنب الذي أصاب العصا - عبدالرزاق دحنون

2022/05/04 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون رباب مُهجَّرة من ديارها في الريف الشمال من سورية كانت من زبائن مكتبتي في زقاق المسيحين قرب كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة إدلب، زارتني عدة مرات لشراء الكتب وبعض المستلزمات المدرسية، وهي قارئة جيدة على ما أحسب، المهم، هي الآن تُقيم في النرويج.



سألتني بعد أن قرأت مقالي “قلَّة أدب” والمنشور في عدد من المواقع الإلكترونية وفي مدونتي على جريدة “العربي الجديد” وفي مجلة “الكاتب اليساري” التي يُصدرها الملح ......





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