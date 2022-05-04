2022/05/04 | 09:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يترقب الكثير من الأشخاص فصل الشتاء للقيام بنزهات برية مع العائلة والأصدقاء، يثير الطيار الرياضي السعودي، عبدالعزيز الشيبان، انتباه متابعيه بمقطع فيديو نشره عبر "تويتر"، حيث يتناول فطورًا من نوع آخر!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).