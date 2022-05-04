ماكرون يتسلم منصب رئيس فرنسا مطلع الأسبوع المقبل

2022/05/04 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… يتسلم إيمانويل ماكرون، السبت المقبل، منصبه رئيسا لفرنسا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 24 أبريل (نيسان).وسيكون الاحتفال الذي يفترض أن يبدأ عند الساعة 11 صباحا في قاعة الاحتفالات في قصر الإليزيه، «رصينا» و«متوافقا مع مبادئ الجمهورية».وبحسب البروتوكول المتبع خلال حفلات التنصيب السابقة، يفترض أن يبدأ الحدث بإعلان رئيس المجلس الدستوري لوران […]

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