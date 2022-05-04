ماسك : سيفرض تويتر رسوم على فئات معينة

2022/05/04 | 09:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيجعل تويتر منصة تمتاز بحرية وأمان أكبر للمستخدمين.

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