انتقادات بولندية للبابا فرانسيس

2022/05/04 | 09:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد وزير بولندي، الثلاثاء، تصريحات حول النزاع في أوكرانيا للبابا فرنسيس الذي رأى في مقابلة مع صحيفة إيطالية أن من أسباب النزاع في أوكرانيا هو "غضب" موسكو الذي "سهلّه..استفزاز حلف شمال الأطلسي على باب روسيا".

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