2022/05/04 | 10:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سهرتنا مع دعاء نانا | الحلقة الثانية (الفنان محمد الشامي & الشاعر كرار الفريداوي & ليث البغدادي)) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6T57HRZAYhs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سهرتنا مع دعاء نانا | الحلقة الثانية (الفنان محمد الشامي & الشاعر كرار الفريداوي & ليث البغدادي)) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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