أوكرانيا تأمل في تنفيذ عمليات إجلاء جديدة من ماريوبول

2022/05/04 | 10:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مسؤولون أوكرانيون والأمم المتحدة عن أملهم في تنفيذ مزيد من عمليات الإجلاء من مصنع "آزوفستال" للصلب المدمر في ماريوبول، حيث وصل عشرات المدنيين إلى مكان آمن نسبيا بعد أسابيع من القصف الذي استهدف آخر جيب للمقاومة بالمدينة.

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