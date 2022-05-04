الأمن يعتقل 'مشتبه به' في اطلاق صاروخ ببغداد

2022/05/04 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باعتقال "مشتبه به" بإطلاق صاروخ سقط في شارع أبي نؤاس وسط بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تمكنت من اعتقال أحد الاشخاص المشتبه بهم بإطلاق الصاروخ الذي استهدف بناية الطاقة في شارع أبي نؤاس، ضمن مقتربات ساحة مظفر شرقي العاصمة".وفي وقت سابق من اليوم، ذكر مصدر أمني لـ السومرية نيوز، أن "صاروخاً محلي الصنع، سقط فجر اليوم، بالقرب من شقق الطاقة ضمن شارع ابي نؤاس في بغداد".

وفيما أشار إلى أن الحادث أسفر عن اضرار مادية في واجهة إحدى البنايات، بين أن "مكان الانطلاق كان من منطقة حي الامانة وسط العاصمة".

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