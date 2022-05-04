طقس العراق.. غبار وحرارة مرتفعة

2022/05/04 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعاعلنت هيئة الانواء الجوية عن حالة الطقس التي سيتأثر بها البلاد ولمدة يومين اعتباراً من اليوم الاربعاء ، بأمتداد منخفض جوي من شمال أفريقيا الخماسيني والذي ترافقه كتل هوائية دافئة مما يؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة.

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