التخطيط تعيد النظر بالوثيقة الوطنيّة السكانيّة

2022/05/04 | 10:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ــ واع ــ ورد عبد الأمير كشفت وزارة التخطيط اليوم الأربعاء ، أنها تعمل على إعادة النظر بالوثيقة الوطنية السكانية .وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ" لجنة مشكلة برئاسة وزير التخطيط تعمل على إعادة النظر في السياسات السكانية التي صدرت منذ سنوات سابقة و بسبب المتغيرات التي شهدها العراق والعالم أثناء انتشار وباء كورونا، أصبحت من الضروري مراجعة تلك السياسات". وأضاف، أنَّ " هنالك محاور عدَّة ستتم إعادة النظر بها ويبقى التنفيذ على الجهات المختصة وهي ( الصحة العامة والصحة الإنجابية ، والتعليم والسكن وتمكين المرأة ومحور الشباب وهم الشريحة الأكبر في المجتمع والتأثيرات المناخية بالإضافة الى السكان والبيئة ودعم الشرائح الهشة من المجتمع من كبار السن والمعاقين والأطفال ودور الاعلام في التوعية وتنظيم الأسرة والسلوكيات والتركيز على الهجرة الداخلية والخارجية وعودة المهجرين )".

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